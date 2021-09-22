Зеленський пообіцяв українській діаспорі у США ввести подвійне громадянство та назвав винятки

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Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з американцями українського походження пообіцяв запровадити подвійне громадянство.

Про це повідомляє Укрінформ.

«Ми обов’язково реалізуємо ідею подвійного громадянства, зокрема для українців в Америці», — зазначив президент і додав, що така функція працюватиме не для всіх країн.

«Це не можна всім зробити, оскільки деякі українці живуть у тих країнах, які, м’яко кажучи, нам не друзі», — пояснив глава держави.

За словами Зеленського, зараз в Україні необхідно «відновити історію, справедливість і повагу до багатовікової та багатонаціональної держави». Причому відновлення поваги, за його словами, вимірюється конкретними речами, серед яких президент згадав будівництво доріг.

«У нас зараз дороги вже кращі, ніж у Нью-Йорку. Ми маємо «вилизати» нашу державу, щоб були бруківка, дороги, мости, — це і є повага до історії нашої країни», — резюмував Зеленський.