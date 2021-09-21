Київська ОДА зачинить понад 600 шкіл та дитсадків через недостатній рівень вакцинації від коронавірусу

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У Київській області з 23 вересня можуть зачинити понад 600 шкіл, дитсадків та інших закладів освіти, де вакциновано менше 80% людей у колективі.

Про це повідомили у пресслужбі Київської обласної державної адміністрації.

«Ситуація з COVID-19 у регіоні погіршується. Фіксуємо понад 200 нових інфікованих на добу. Саме тому з четверга в регіоні почнуть діяти протиепідемічні заходи. Серед нововведень «жовтої» зони епіднебезпеки – заборона відвідування закладів освіти, у яких немає 80% вакцинованих у колективі», — заявив очільник Київської ОДА Василь Володін.

За його словами, у педагогів залишилось дуже мало часу, щоб «виправити ситуацію та забезпечити повноцінну роботу освітньої сфери».

«На онлайн-навчання дітей цього разу переводити не будуть. Це справедливе та необхідне рішення, адже доступ до вакцинації освітяни отримали ще в квітні», — додав Володін.

За даними КОДА, у регіоні загалом працює 1 255 закладів освіти, наразі роботу в «жовтій» зоні епіднебезпеки зможуть продовжити 653 заклади, зокрема 48% дитсадків, 57% шкіл, 48% позашкільних закладів освіти та 86% закладів професійно-технічної освіти.