Прем’єр Британії Джонсон закликав Росію видати підозрюваних в отруєнні Скрипалів

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Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон закликав Росію видати співробітників ГРУ, яких підозрюють в отруєнні агента Сергія Скрипаля та його доньки.

Про це пише Bloomberg.

«Я повинен вказати людям у Росії, які стояли за цим, що Росія вже заплатила високу ціну. Ні в чому не винна представниця британської громадськості загинула через це, ми хочемо, щоб ці підозрювані були передані», — наголосив він.

У Росії, як завжди, заперечують свою причетність до отруєння і вважають, що Британія використовує цю справу як спосіб тиску на РФ.