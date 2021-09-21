Попри невдоволення Франції, США не скасують оборонний договір з Австралією та Британією

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Сполучені Штати Америки, попри невдоволення Франції, не відмовляться від досягнутих домовленостей з Австралією та Великою Британією щодо побудови атомних підводних човнів.

Про це на регулярному брифінгу повідомила прессекретар Білого дому Джен Псакі.

Один з журналістів запитав, чи планують США відмовитися від відповідної угоди на тлі позиції Франції.

«Ні, у нас немає таких планів», — відповіла Псакі та підтвердила, що президент США Джо Байден має намір найближчим часом поспілкуватися телефоном із главою Франції.

«Час проведення бесіди узгоджується. Очікується, що вона відбудеться найближчими днями. Президент США в цій бесіді підтвердить нашу прихильність роботі з одним з наших давніх і близьких союзників — із Францією — за цілим спектром проблем, з якими стикається світова спільнота», — додала речниця.