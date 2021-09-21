Попри невдоволення Франції, США не скасують оборонний договір з Австралією та Британією
- Автор:
- Софія Телішевська
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Jorge Alcala / Unsplash
Сполучені Штати Америки, попри невдоволення Франції, не відмовляться від досягнутих домовленостей з Австралією та Великою Британією щодо побудови атомних підводних човнів.
Про це на регулярному брифінгу повідомила прессекретар Білого дому Джен Псакі.
Один з журналістів запитав, чи планують США відмовитися від відповідної угоди на тлі позиції Франції.
«Ні, у нас немає таких планів», — відповіла Псакі та підтвердила, що президент США Джо Байден має намір найближчим часом поспілкуватися телефоном із главою Франції.
«Час проведення бесіди узгоджується. Очікується, що вона відбудеться найближчими днями. Президент США в цій бесіді підтвердить нашу прихильність роботі з одним з наших давніх і близьких союзників — із Францією — за цілим спектром проблем, з якими стикається світова спільнота», — додала речниця.
- 15 вересня США, Австралія і Британія оголосили про нове тристороннє оборонне партнерство AUKUS. Його мета — протидія Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні. У рамках партнерства Австралія відмовилась від контракту з Францією на $66 мільярдів на розробку 12 сучасних ударних підводних човнів із традиційними двигунами. Замість цього Австралія вперше побудує атомні підводні човни з використанням технологій, які надали США.
- Китай назвав цю угоду «ідеологічними забобонами», а Франція вирішила відкликати послів зі США й Австралії.
- Пізніше стало відомо, що деталі угоди AUKUS між Сполученими Штатами, Великою Британією та Австралією узгодили без відома президента Франції Емманюеля Макрона на саміті G7 у червні 2021 року.