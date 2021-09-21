МОЗ допускає введення обов’язкової COVID-вакцинації в Україні
- Автор:
- Софія Телішевська
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Міністерство охорони здоров'я України
В Україні цілком імовірно можуть запровадити обов’язкову вакцинацію від коронавірусу.
Про це в ефірі програми «Свобода слова» на ICTV заявив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.
Його запитали, чи допускає він обов’язкову вакцинацію, на що міністр коротко відповів: «Припускаю».
«Сьогодні вакцинація безкоштовна і добровільна. Питання про внесення певних категорій професій до складу декретованих теж розглядається. Це контингент, який може приходити на роботу після проходження повного курсу вакцинації проти певних інфекційних хвороб. Такі варіанти розглядаються, але ми взяли досвід ЄС і США: коли вводяться обмеження, але вони не працюють для вакцинованих», — уточнив Ляшко.
Урядовець не назвав приблизні терміни запровадження такої вакцинації.
- 13 вересня уряд вніс зміни до постанови про карантин в Україні. Зміни передбачають, що COVID-сертифікати будуть двох видів (так звані «жовтий» та «зелений») і міститимуть інформацію про вакцинацію, негативний результат тестування (діє 72 години) або одужання від COVID-19. «Жовтий» сертифікат міститиме інформацію про перше щеплення, а «зелений» — про повний курс вакцинації.
- Раніше головний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що пандемія коронавірусу може тривати від 2 до 5 років. Україна, за його словами, готова до нової хвилі. Якщо буде потрібно, у листопаді країну чекає локдаун, однак для вакцинованих будуть привілеї.