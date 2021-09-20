Голова фракції «Голос» Железняк звинуватив депутатів із обʼєднання «Справедливість» у співпраці з Офісом президента

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В'ячеслав Ратинський / УНІАН

Голова фракції «Голос» Ярослав Железняк заявив, що нардепи, які створили обʼєднання «Справедливість», працюють на Офіс президента.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

За словами Железняка, депутатки Галина Васильченко та Наталія Піпа отримали щонайменше 20 мільйонів гривень на обрані об’єкти на своїх округах як «інфраструктурну субвенцію».

«Те саме, що і соцеконом, який у всі попередні роки традиційно виділяли лояльним депутатам-мажоритарникам, готовим підтримувати будь-які ініціативи влади», — запевнив нардеп.

Також Железняк заявив, що голова МФО «Справедливість» Олександра Устінова та інші представники об’єднання відвідують наради в Офісі президента.

«Останній раз одразу декілька представників влади бачили очільницю МФО «Справедливість» пані Устінову в Офісі в останній четвер (навіть час підкажу – десь о 15:00—15:40). Випадково за годину до наради в Офісі щодо порядку денного парламенту на наступний тиждень. Такі візити в різних комбінаціях депутатів від «Справедливості» непоодинокі», — наголосив він.

Окрім цього, Железняк вважає, що про співпрацю МФО та Офісу президента свідчить голосування за перший етап бюджетного процесу (бюджетну декларацію) — «коли, окрім «Слуги народу» та традиційно лояльних депутатських груп, додали свої голоси 6 депутатів від «Справедливості».

На думку Железняка, про співпрацю свідчить і те, що окремі учасники групи намагалися заблокувати його лист про відправлення Венеційській комісії законопроєкту щодо олігархів (№ 5599), і відсутність коментарів щодо ТСК у справі «вагнерівців».