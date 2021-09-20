Путін вперше відреагував на результати виборів до Держдуми. Росіянам він подякував за довіру
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- Костя Андрейковець
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WPA Pool / Pool / Getty Images
Президент Росії Володимир Путін подякував росіянам за підтримку його партії «Єдина Росія» на виборах до Держдуми, які в Євросоюзі вже розкритикували за залякування і проведення їх на окупованих територіях України.
Про це повідомляє «РБК».
«Особливі слова подяки, звичайно, хочу адресувати громадянам Росії. Подякувати вам за довіру, дорогі друзі, за вашу активну життєву позицію. Дійсно, 51% явки, вище 51% — це набагато більше, ніж 47% з лишком на минулих виборах», — сказав Путін на зустрічі з головою Центральної виборчої комісії РФ Еллою Памфіловою.
Памфілова на зустрічі назвала вибори такими, що відбулися, і відзначила високу явку (51,68%). Вона уточнила, що остаточні підсумки очікуються в пʼятницю, 24 вересня, проте вже зрозуміло, що до Держдуми проходять пʼять партій. Більшість місць у путінської «Єдиної Росії».
- У Росії з 17 по 19 вересня проходили вибори до Держдуми. До них залучали жителів окупованих територій Криму і Донбасу. Попередньо до Держдуми проходять 5 партій: путінська «Єдина Росія», комуністи КПРФ, партія Володимира Жириновського ЛДПР, «Справедлива Росія — За правду», до якої належить письменник Захар Прилєпін, який був «командиром батальйону» бойовиків «ДНР», та «Нові люди» (партія російського бізнесмена Олексія Нечаєва).
- Євросоюз не визнав голосування в Криму, а Україна буде вводити санкції.