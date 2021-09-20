Путін вперше відреагував на результати виборів до Держдуми. Росіянам він подякував за довіру

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Президент Росії Володимир Путін подякував росіянам за підтримку його партії «Єдина Росія» на виборах до Держдуми, які в Євросоюзі вже розкритикували за залякування і проведення їх на окупованих територіях України.

Про це повідомляє «РБК».

«Особливі слова подяки, звичайно, хочу адресувати громадянам Росії. Подякувати вам за довіру, дорогі друзі, за вашу активну життєву позицію. Дійсно, 51% явки, вище 51% — це набагато більше, ніж 47% з лишком на минулих виборах», — сказав Путін на зустрічі з головою Центральної виборчої комісії РФ Еллою Памфіловою.

Памфілова на зустрічі назвала вибори такими, що відбулися, і відзначила високу явку (51,68%). Вона уточнила, що остаточні підсумки очікуються в пʼятницю, 24 вересня, проте вже зрозуміло, що до Держдуми проходять пʼять партій. Більшість місць у путінської «Єдиної Росії».