Компанія Pfizer заявила, що її вакцина від коронавірусу ефективна для дітей 5—11 років
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Marco Verch Professional Photographer / Flickr
Компанія Pfizer заявила, що її вакцина від коронавірусу підходить для дітей у віці від 5 до 11 років, і що найближчим часом вона запросить дозвіл США для цієї вікової групи.
Про це йдеться у заяві компанії, яку оприлюднили у понеділок, 20 вересня.
Дітям вводили по 10 мікрограмів з інтервалом у 21 день (доза для дорослих — 30 мікрограм). Після другої дози у дітей у віці від 5 до 11 років рівень антитіл до коронавірусу був таким же високим, як у підлітків. Побічні ефекти аналогічні — біль у місці щеплення, лихоманка або біль у тілі. Це перші результати основного випробування вакцини у віковій групі 5—11 років.
«Ці результати випробувань забезпечують міцну основу для отримання дозволу на нашу вакцину для дітей від 5 до 11 років, і ми плануємо в терміновому порядку подати їх в FDA та інші регулюючі органи», — сказав Альберт Бурла, голова і головний виконавчий директор Pfizer.
У випробуваннях брали участь 4 500 дітей у віці від 6 місяців до 11 років в США, Фінляндії, Польщі та Іспанії з понад 90 центрів клінічних випробувань — із ознаками коронавірусу та без них. Перевіряли ефективність препарату у трьох вікових групах:
- 5—11 років;
- 2—5 років;
- 6 місяців — 2 роки.
Діти у віці 5—11 років отримували дві дози по 10 мікрограмів кожна, діти у віці до 5 років отримували дози у 3 мікрограми.
«Я думаю, що ми дійсно потрапили в золоту середину, — повідомив Associated Press доктор Білл Грубер, старший віцепрезидент Pfizer.
За даними Американської академії педіатрії, понад 5 мільйонів дітей в США з початку пандемії перехворіли коронавірусом, 460 дітей померли. Захворюваність дітей зростає в міру того, як штам «Дельта» поширюється Штатами.
AP пише, що дослідження недостатньо велике, щоб виявити будь-які вкрай рідкісні побічні ефекти, такі як запалення серця, яке іноді виникає після другої дози, в основному у молоді.
Зазначимо, що ця вакцина вже доступна для дітей у віці від 12 років. Вакцина Pfizer — це перша вакцина від коронавірусу, яка отримала повне й остаточне схвалення влади США за стандартними правилами, а не у звʼязку з надзвичайною ситуацією. У 44 тисяч учасників клінічних випробувань антитіла утворилися в 91% випадків.
- У США щонайменше одну дозу вакцини отримали понад 200 мільйонів людей. Повністю вакциновані — 170 млн, з них 92 млн — препаратом Pfizer-BioNTech. У середині серпня в США дозволили третю дозу з деякими обмеженнями.
- Раніше Pfizer заявила, що для захисту від нових штамів знадобиться третя доза. У звіті компанії сказано, що вона в пʼять разів збільшує кількість антитіл.