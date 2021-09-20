Компанія Pfizer заявила, що її вакцина від коронавірусу ефективна для дітей 5—11 років

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Marco Verch Professional Photographer / Flickr

Компанія Pfizer заявила, що її вакцина від коронавірусу підходить для дітей у віці від 5 до 11 років, і що найближчим часом вона запросить дозвіл США для цієї вікової групи.

Про це йдеться у заяві компанії, яку оприлюднили у понеділок, 20 вересня.

Дітям вводили по 10 мікрограмів з інтервалом у 21 день (доза для дорослих — 30 мікрограм). Після другої дози у дітей у віці від 5 до 11 років рівень антитіл до коронавірусу був таким же високим, як у підлітків. Побічні ефекти аналогічні — біль у місці щеплення, лихоманка або біль у тілі. Це перші результати основного випробування вакцини у віковій групі 5—11 років.

«Ці результати випробувань забезпечують міцну основу для отримання дозволу на нашу вакцину для дітей від 5 до 11 років, і ми плануємо в терміновому порядку подати їх в FDA та інші регулюючі органи», — сказав Альберт Бурла, голова і головний виконавчий директор Pfizer.

У випробуваннях брали участь 4 500 дітей у віці від 6 місяців до 11 років в США, Фінляндії, Польщі та Іспанії з понад 90 центрів клінічних випробувань — із ознаками коронавірусу та без них. Перевіряли ефективність препарату у трьох вікових групах:

5—11 років;

2—5 років;

6 місяців — 2 роки.

Діти у віці 5—11 років отримували дві дози по 10 мікрограмів кожна, діти у віці до 5 років отримували дози у 3 мікрограми.

«Я думаю, що ми дійсно потрапили в золоту середину, — повідомив Associated Press доктор Білл Грубер, старший віцепрезидент Pfizer.

За даними Американської академії педіатрії, понад 5 мільйонів дітей в США з початку пандемії перехворіли коронавірусом, 460 дітей померли. Захворюваність дітей зростає в міру того, як штам «Дельта» поширюється Штатами.

AP пише, що дослідження недостатньо велике, щоб виявити будь-які вкрай рідкісні побічні ефекти, такі як запалення серця, яке іноді виникає після другої дози, в основному у молоді.

Зазначимо, що ця вакцина вже доступна для дітей у віці від 12 років. Вакцина Pfizer — це перша вакцина від коронавірусу, яка отримала повне й остаточне схвалення влади США за стандартними правилами, а не у звʼязку з надзвичайною ситуацією. У 44 тисяч учасників клінічних випробувань антитіла утворилися в 91% випадків.