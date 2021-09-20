Рамзана Кадирова переобрали главою Чеченської Республіки — йому віддали майже 100% голосів

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Sasha Mordovets / Contributor

У Чечні порахували 100% протоколів на виборах глави республіки— переміг Рамзан Кадиров (партія «Єдина Росія») із 99,7% голосів. Про це Центральна виборча комісія повідомила в понеділок, 20 вересня.

За право очолити Чечню змагались також представник КПРФ Халід Накаєв (за нього проголосували 0,12%) та Іса Хаджимурадов із політсили «Справедлива Росія — За правду» (0,15%).

Рамзан Кадиров займає свою посаду з 2011 року, на виборах 2016 року його переобрали. На посту глави Чечні Кадиров продовжив лінію свого батька, розставляючи на керівні посади своїх людей (так, наприклад, його 20-річна донька керує Департаментом освіти Чечні).

У 2020 році Кадиров виявився найбагатшим главою регіону в 2020 році. Він заробив стільки ж, скільки девʼять інших найбагатших губернаторів разом узяті — 381,1 мільйона рублів (понад $5 мільйонів). Крім того, у родичів Кадирова знайшли кілька квартир в елітному будинку в Москві. Їхні власники займають високі пости в керівництві Чечні — але не вказують квартири в деклараціях.