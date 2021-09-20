Рамзана Кадырова переизбрали главой Чеченской Республики — ему отдали почти 100% голосов

В Чечне посчитали 100% протоколов на выборах главы республики — победил Рамзан Кадыров (партия «Единая Россия») с 99,7% голосов. Об этом Центральная избирательная комиссия сообщила в понедельник, 20 сентября.

За право возглавить Чечню соревновались также представитель КПРФ Халид Накаев (за него проголосовали 0,12%) и Иса Хаджимурадов из политсилы «Справедливая Россия — За правду» (0,15%).