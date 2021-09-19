Закінчуються вибори до Держдуми Росії. Онлайн-голосування «побило» рекорди з явки, а екзит-поли дають перемогу партії Путіна

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Alexei Pavlishak \ TASS via Getty Images

Триденні вибори до Держдуми Росії добігають кінця. У Центральній виборчій комісії заявили, що загальна явка по країні становила 45,15%.

Про це повідомляють «Медуза», Інтерфакс і TJournal.

ЦВК заявила про рекордну явку онлайн-голосування — 93,21%. Явка онлайн-виборців Москви становила 96,5%, а в окупованому Севастополі та Ростовської області, куди звозили жителів окупованого Донбасу з російськими паспортами, — 89,64% і 92,01% відповідно.

У 84 з 85 російських регіонів, крім Калінінградської області, дільниці закрилися.

В МВС заявили, що поліція отримала понад 750 повідомлень про порушення, які ніяк не вплинули на хід і результати голосування. При цьому голова ЦВК Елла Памфілова підтвердила 12 випадків вкидань бюлетенів у восьми субʼєктах РФ. Понад вісім тисяч бюлетенів визнані недійсними. Від посад відсторонені четверо голів дільничних комісій. Порушено одну кримінальну справу.

Незалежні спостерігачі при цьому фіксували сотні порушень — від вкидань бюлетенів до підвезень виборців, а деякі виборці скаржилися, що за них вже хтось проголосував. На деяких спостерігачів нападали невідомі, а трьох опозиційних кандидатів намагалися побити. Також повідомляють про факти спроб підтасування результатів.

Памфілова заявила, що понад 30% негативних повідомлень про вибори йшли від опозиції. Також вона пояснила включення захисту від автоматичного збору результатів голосування на сайті ЦВК «хакерськими атаками».

Перші федеральні екзит-поли дають перемогу путінській «Єдиній Росії». У неї 45,5%, у комуністів — 21%, у партії Володимира Жириновського — 8,7%, а у партії «Справедлива Росія — За правду» — 7,9%.

За першими даними ЦВК, у партії Путіна — 38%.