Учені встановили вік скелета кита біля станції «Академік Вернадський»
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Вчені встановили вік і вид скелета кита, який лежить біля української антарктичної станції «Академік Вернадський». Вік рештків — 1 350 років (плюс-мінус 30 років), а належать вони синьому киту — найбільшій тварині у світі.
Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр.
Українські полярники взяли зразки кита в травні. Тоді вони повідомляли, що хочуть перевірити, чи загинув кит від рук китобоїв у першій половині ХХ століття, або це останки викопного виду, який помер дуже давно і був похований під льодовиком. Тепер же радіовуглецевий аналіз дав відповідь.
«Це означає, що він помер у сьомому столітті, в епоху вікінгів і цивілізації майя, за три століття до княгині Ольги і князя Володимира», — повідомили в центрі.
Зазначено, що це дуже значуще відкриття, оскільки у світі в музеях усього кілька десятків скелетів синіх китів, і більшість із них не належать до антарктичного підвиду. Зразок біля станції полярників зберігся в хорошому стані.
Вченим важливо зрозуміти, якими були ці кити до вторгнення людини в їхнє життя.
Наступні дослідження залишків включатимуть генетичний аналіз. Він дозволить отримати нові відомості про еволюцію синіх китів та інформацію про знищені людиною древні стада.
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