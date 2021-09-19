В Атлантичному океані приводнився корабель із повністю цивільним екіпажем місії Inspiration4

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В Атлантичному океані успішно приводнився екіпаж місії Inspiration4 — це перший повністю цивільний екіпаж, який коли-небудь побував на орбіті Землі.

Про це йдеться у Twitter місії, а деталі повідомляє BBC.

Ракету-носій Falcon 9 із пілотованим кораблем Crew Dragon запустили 16 вересня о 03:02 за Києвом. Приводнився екіпаж 19 вересня о 02:06.

Планувалося, що космічний корабель Dragon не буде летіти поруч з Міжнародною космічною станцією (МКС), замість цього він відправиться у «вільний політ» на задану висоту — 575 кілометрів. Екіпаж, який пройшов шестимісячну підготовку, щодня облітав Землю понад 15 разів.

Команду Inspiration4 очолив мільярдер Джаред Айзекман, виконавчий директор фірми електронної комерції Shift4 Payments Inc., який виконував функції командира місії. Він заплатив нерозкриту суму — за оцінками журналу Time приблизно $200 мільйонів за всі чотири місця на борту Crew Dragon.

До Айзекмана приєдналися троє обраних ним незнайомців:

пілот — геофізик і колишній кандидат в астронавти NASA 51-річний Ніас Проктор;

бортовий лікар — 29-річна асистентка лікаря Хейлі Арсено (вона стала першою людиною, яка поборола рак і побувала у космосі);

бортінженер — 42-річний ветеран ВПС Крістофер Семброскі, інженер з аерокосмічних даних.

Четвірка планує виставити на аукціон предмети, які вони взяли з собою в космос, зокрема гавайську гітару. Компанія Ілона Маска SpaceX уже втретє відправляє людей в космос і назад —це ще одна віха на ринку космічного туризму.