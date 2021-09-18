Грози та шквали залишили без світла 71 населений пункт
- Автор:
- Софія Телішевська
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Brin Weins / Pixabay
В Україні внаслідок негоди без електроенергії залишився 71 населений пункт у двох областях.
Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.
У Львівській області світла немає у 65 містах та селах, а у Чернігівській — в шести.
Бригади обленерго працюють над усуненням неполадок.
Цієї ночі в більшості західних і північних областей були дощі, які, власне, і завдали шкоди електромережам.
Уже сьогодні, 18 вересня, очікуються значні дощі в центральних, південних і північно-східних областях. Температура вдень у західних і північних областях коливатиметься від +12 °С до +19 °С, а на інших територіях — від +18 °С до +23°С
У Києві в суботу вдень прогнозують помірний дощ, а місцями грози — температура повітря становитиме +17 °С...+19 °С.
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