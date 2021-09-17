У Росії запустили виробництво вакцини від коронавірусу AstraZeneca на експорт
- Автор:
- Костя Андрейковець
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JENS SCHLUETER / Contributor
Російська фармакологічна компанія «Р-Фарм» запустила в місті Пущино (Московська область) виробництво вакцини від коронавірусу AstraZeneca, яку відправлятимуть на експорт.
Про це повідомляють ВВС і «РБК» з посиланням на гендиректора компанії та заступника міністра промисловості і торгівлі РФ.
Виробництво заточене виключно під експортні контракти через те, що нібито AstraZeneca не встигає з виконанням своїх контрактів. На російський ринок вакцина не виходитимуть, оскільки «попит на вакцини всередині Росії задовольняється власними продуктами». ВВС зазначає, що в РФ порівняно невисокий попит на вакцинацію, тому російських вакцин власного виробництва для її ринку дійсно вистачає.
Про плани виробництва AstraZeneca в Росії було відомо з липня 2020 року. Генеральний директор «Р-Фарм» Василь Ігнатьєв говорив, що вакцини за ліцензією британської фармацевтичної компанії AstraZeneca і Оксфордського університету йтимуть під назвою «Р-Кові».
- Раніше AstraZeneca зобовʼязалася докладати всіх зусиль, щоб доставити ЄС 180 мільйонів доз вакцини у другому кварталі цього року. Однак у заяві від 12 березня AstraZeneca заявила, що буде докладати зусиль, щоб доставити тільки одну третину від цього.
- ЄС незабаром подав проти компанії два позови. Перший був про порушення контракту після низки затримок, у другій про отримання 90 млн доз, які недоотримав за контрактом. У липні суд Брюсселю зобовʼязав AstraZeneca до кінця вересня поставити в Євросоюз 50 млн доз.
- У вересні AstraZeneca і Євросоюз домовилися про постачання.