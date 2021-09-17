Україна ввела санкції проти співробітників ФСБ, причетних до отруєння Навального

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Рада національної безпеки і оборони ввела санкції проти семи співробітників ФСБ Росії, які мають безпосереднє відношення до отруєння російського опозиційного політика Олексія Навального.

Про це на брифінгу повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

«Сім співробітників ФСБ Росії, мали безпосереднє відношення до отруєння Олексія Навального, вони так само потрапили під санкції», — повідомив він, але не уточнив імена, а також характер санкцій.

Раніше санкції проти семи осіб, причетних до отруєння Навального, ввели США і Велика Британія. До переліку потрапили оперативник-криміналіст Олексій Александров («Олексій Фролов»), співробітник ФСБ Володимир Паняєв, оперативник-криміналіст Іван Осипов («Іван Спиридонов»), голова Центру спеціальної техніки ФСБ Володимир Богданов, директор Інституту криміналістики ФСБ Кирило Васильєв, заступник директора Інституту криміналістики Станіслав Макшаков і голова Другої служби ФСБ (із захисту конституційного ладу та боротьби з тероризмом) Олексій Сєдов.