Україна закупила обладнання для діагностики мутованих штамів коронавірусу. Раніше зразки відправляли у лабораторії ВООЗ
- Автор:
- Софія Телішевська
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Getty Images / «Бабель»
У Центрі громадського здоров’я МОЗ України з’явилося обладнання для виявлення нових штамів зразків SARS-CoV-2 серед українських пацієнтів.
Потужність секвенатора — 400 зразків на місяць, інформує пресслужба МОЗ.
«Переконаний, що наявність лабораторії, яка може проводити секвенування — це питання національної безпеки. Нарешті ми його маємо. Тепер ми оперативно зможемо реагувати на біологічні загрози чітко встановлюючи джерело. До цього часу Україна відправляла свої зразки на секвенування до лабораторій ВООЗ, що займало певний час», — зазначив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.
Також для лабораторних центрів у кожній області закупили:
- 58 автоматичних станцій пробопідготовки для екстракції РНК (виділення з вірусу для подальшого аналізу);
- 55 приладів для виявлення збудника (ампліфікації);
- чотири роботизованих і автоматизованих системи, які забезпечують виконання етапу екстракції РНК та внесення ампліфікаційної суміші з мінімальним залученням фахівців лабораторії.
Нагадаємо, що в проєкті бюджету на 2022 рік вже закладено майже півмільярда гривень на обладнання для бактеріологічних та фізико-хімічних лабораторій Центрів з контролю і профілактики хвороб.
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