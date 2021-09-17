З України до Грузії екстрадували ексначальника департаменту військової поліції часів Саакашвілі
- Автор:
- Костя Андрейковець
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У Тбілісі з Києва спеціальним рейсом екстрадували колишнього начальника департаменту військової поліції Грузії Мегіса Кардаву, який займав посаду за президентства Міхеїла Саакашвілі.
Про це повідомляють «Ехо Кавказу» і телеканал Imedi.
У Грузії Кардаву звинувачують по 15 кримінальним справам, по 9 з яких він заочно засуджений. По прибуттю його відправлять до пенітенціарної установи № 12 в місті Руставі.
Про затримання Кардави в Україні стало відомо в листопаді 2017 року. З тих пір почався розгляд справи про його екстрадицію до Грузії, а сам Кардава перебував під домашнім арештом.
У вересні 2021 року Кардава заявив, що прискорена його екстрадиції це «акт політичної угоди між сторонами». Він вважав, що його видадуть Грузії в обмін на звільнення двох українських моряків, засуджених у Батумі за порушення державного кордону. Їх помилували указом президента.
- Кардаву після зміни влади в Грузії в 2012 році звинуватили у низці злочинів, серед яких тортури, насильницькі дії сексуального характеру, розтрати та інше. Пізніше йому заочно винесли кілька вироків, серед яких 9 років за насильницькі дії сексуального характеру.
- 14 липня 2021 року Батумський міський суд в Грузії засудив до 4 років позбавлення волі українців Юрія Хомича і Володимира Дьяченко у справі про незаконний перетин кордону. Українська сторона одразу заявила, що вважає рішення суду несправедливим і таким, яке не відповідає духу дружби і партнерства між країнами. 19 липня їх випустили з вʼязниці, а 30 липня вони повернулися до України.