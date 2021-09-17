Представник Кабміну в Раді потрапив до реанімації через коронавірус
- Автор:
- Костя Войтенко
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Представник уряду в Верховній Раді та керівник секретаріату парламентської фракції «Слуга народу» Тарас Мельничук потрапив до реанімації через COVID-19.
Про це в пʼятницю, 17 вересня, повідомив глава фракції «слуг» Давид Арахамія під час брифінгу.
«Тарас Мельничук перебуває в реанімації через COVID-19. Це наш представник Кабміну і керівник секретаріату», — сказав він. Арахамія не уточнив подробиць про стан 32-річного посадовця.
Водночас керівник фракції «Слуга народу» закликав українців вакцинуватися проти COVID-19.
- В Україні за минулу добу, 16 вересня, вперше за чотири місяці виявили понад шість тисяч нових випадків коронавірусу.
- Раніше головний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що пандемія коронавірусу може тривати від 2 до 5 років. Україна, за його словами, готова до нової хвилі. Якщо буде потрібно, у листопаді країну чекає локдаун, однак для вакцинованих будуть привілеї.