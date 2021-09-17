Глава МЗС Нідерландів подала у відставку через «нерішучі дії» щодо евакуації людей з Афганістану

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Ministerie van Buitenlandse Zaken / Flickr

Міністр закордонних справ Нідерландів Сігрід Кааг оголосила про свою відставку після того, як більшість у парламенті заявила, що вона погано впоралася з кризою евакуації з Афганістану.

Про це йдеться у заяві нідерландської соціал-ліберальної партії D66, яку Кааг очолює.

У нідерландському парламенті пройшли дебати про кризу в Афганістані та зусилля щодо евакуації. Там заявили, що Кабінет міністрів діяв безвідповідально.

«Такі клопотання не вимагають негайної відставки, це було рішення самої Сігрід Кааг», — сказав CNN прессекретар МЗС.

У заяві Кааг написала, що рішення про відставку вона ухвалила сама, заявивши, що не може залишатися на своїй посаді. При цьому вона, як і раніше, очолюватиме ліволіберальну партію D66.

«Парламент вважає, що уряд діяв безвідповідально. Хоча я підтримую наші зусилля, як міністр, який несе повну відповідальність, я не можу не погодитися з наслідками цього висновку. У моєму розумінні демократії і культури нашого уряду міністр повинен піти у відставку, коли його політика не отримала схвалення», — сказала Кааг.

За даними Reuters, за останні два тижні серпня нідерландські військові літаки перевезли близько 2 100 людей з Афганістану в сусідні країни, і майже 1 700 з них летіли у Нідерланди як кінцевий пункт призначення. Однак сотні нідерландських громадян, багато з яких мають афганське походження, не змогли дістатися до аеропорту, щоб їх відвезли у безпечне місце.

Кааг була міністром тимчасового уряду, який перебуває при владі на тлі тривалих переговорів про формування нової правлячої коаліції після загальних виборів у березні.

Зазначимо, що у Великій Британії також на тлі ситуації в Афганістані змінився глава МЗС. Відтепер Домінік Рааб обійматиме посаду віцепремʼєра та міністра юстиції. Британське МЗС очолила 46-річна Елізабет Трасс, яка до цього очолювала Міністерство зовнішньої торгівлі. Рааба критикували за те, що в розпал кризи з евакуацією з Афганістану він відпочивав у Греції.