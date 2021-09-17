У Росії розпочалися вибори до Держдуми. Вони триватимуть три дні

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Artyom Geodakyan\TASS via Getty Images

У Росії 17 вересня розпочалися вибори до Державної думи РФ. Згідно з рішенням ЦВК, голосування триватиме три дні.

Про це йдеться на сайті ЦВК РФ.

Основним днем голосування вважається 19 вересня, а 17 та 18 вересня — додатковими. Розтягнути вибори вирішили через пандемію коронавірусу. Також росіяни у деяких регіонах мають змогу проголосувати онлайн.

На виборах обирають 450 депутатів Держдуми Росії — 225 депутатів за партійними списками та ще 225 у мажоритарних округах. Згідно з даними наближених до Кремля соціологічних служб, партії «Єдина Росія» прогнозують понад 40% голосів, партіям КПРФ та ЛДПР — трохи більше 10%, партії «Справедлива Росія — За правду» — 6—8%. Ще кілька партій мають можливість подолати бар’єр у 5%.

Окрім депутатів росіяни також голосуватимуть за керівників девʼяти субʼєктів РФ і депутатів 39 регіональних парламентів. У деяких російських містах обиратимуть і місцеві ради.

Голосування буде і в анексованому Криму, у якому РФ створила чотири мажоритарні округи. Країни Заходу не визнають вибори до Держдуми в Криму. Також цього разу Росія залучила до голосування і жителів окупованого Донбасу з російськими паспортами. Відкривати свої виборчі дільниці в ОРДЛО Росія не наважилась, а тому дозволила їм проголосувати онлайн, або ж виїхати на голосування до Ростовської області. Для цього бойовики на три дні закрили пункти пропуску з Росією для всіх людей крім тих, хто їде на вибори, а також організували безкоштовний транспорт. Водночас у місцевих Telegram-каналах та групах у соцмережах активно публікували скриншоти про те, як окупаційна влада змушує студентів та бюджетників реєструватися для голосування або ж їхати до Ростовської області на вибори.

Водночас у Європарламенті закликали ЄС бути готовим до невизнання виборів до Держдуми. Там заявили, що це може статися через масові фальсифікації.