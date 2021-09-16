Молдова відмовила Україні в екстрадиції колишнього судді Чауса

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Мусієнко Владислав / УНІАН

Суд у Молдові не задовольнив прохання української прокуратури про екстрадицію колишнього судді Миколи Чауса, який з серпня 2021 року перебуває під домашнім арештом в Україні.

Про це повідомив адвокат судді Олександр Вишневий у коментарі «Українській правді».

Він зазначив, що ще не ознайомився з текстом рішення, але зазначив, що воно було «несподіваним і для захисту, і для обвинувачення».

«Подивимося, яка мотивація, коли отримаємо рішення», — додав він.

Водночас Національне антикорупційне бюро зазначило, що рішення Молдови не впливає на розслідування НАБУ за фактом одержання суддею неправомірної вигоди.

«Суддю розшукували та виявили на території України, затримали й обрали йому запобіжний захід — усе згідно з Кримінальним процесуальним кодексом України», — зазначили в бюро.

Нагадаємо, 4 серпня Вищий антикорупційний суд України відправив Чауса під цілодобовий домашній арешт. На нього тепер мають надіти електронний браслет. Адвокати клопотали також про відвід судді, але їм відмовили.

У серпні 2016 року детективи НАБУ викрили Чауса на отриманні хабаря у $150 тисяч за умовний термін для 74-річної жінки, яка торгувала наркотиками. Ці кошти виявили у двох скляних банках, які суддя закопував у дворі свого будинку.