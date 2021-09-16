Молдова відмовила Україні в екстрадиції колишнього судді Чауса
- Автор:
- Софія Телішевська
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Мусієнко Владислав / УНІАН
Суд у Молдові не задовольнив прохання української прокуратури про екстрадицію колишнього судді Миколи Чауса, який з серпня 2021 року перебуває під домашнім арештом в Україні.
Про це повідомив адвокат судді Олександр Вишневий у коментарі «Українській правді».
Він зазначив, що ще не ознайомився з текстом рішення, але зазначив, що воно було «несподіваним і для захисту, і для обвинувачення».
«Подивимося, яка мотивація, коли отримаємо рішення», — додав він.
Водночас Національне антикорупційне бюро зазначило, що рішення Молдови не впливає на розслідування НАБУ за фактом одержання суддею неправомірної вигоди.
«Суддю розшукували та виявили на території України, затримали й обрали йому запобіжний захід — усе згідно з Кримінальним процесуальним кодексом України», — зазначили в бюро.
Нагадаємо, 4 серпня Вищий антикорупційний суд України відправив Чауса під цілодобовий домашній арешт. На нього тепер мають надіти електронний браслет. Адвокати клопотали також про відвід судді, але їм відмовили.
У серпні 2016 року детективи НАБУ викрили Чауса на отриманні хабаря у $150 тисяч за умовний термін для 74-річної жінки, яка торгувала наркотиками. Ці кошти виявили у двох скляних банках, які суддя закопував у дворі свого будинку.
- 30 липня колишнього суддю Миколу Чауса знайшли у Вінницькій області. Про нього поліцейським повідомив житель села Мазурівка. За даними ЗМІ, Чауса спочатку затримали поліцейські, які прибули на місце події та підтвердили його особу. А після цього туди приїхали співробітники СБУ, забрали колишнього суддю та вивезли в невідомому напрямку.
- Згодом стало відомо, що Чауса везуть до Києва. Співробітники НАБУ вели погоню за СБУ до будівлі спецслужби, вимагаючи віддати їм екссуддю, проте силовики проігнорували детективів. Адвокат судді Ростислав Кравець, цитуючи СБУ, повідомив, що офіційно Чауса в будівлі СБУ немає.
- У березні 2017 року стало відомо, що Чауса затримали в Кишиневі. Він намагався отримати політичний притулок у Молдові, але йому відмовили. Українська влада вимагала екстрадиції Чауса.
- 3 квітня 2021 року Чауса нібито викрали в центрі Кишинева та вивезли за межі Молдови через український кордон. Однак 5 квітня НАБУ і Нацполіція України заявили, що нічого не знають про викрадення екссудді. Згодом в СБУ повідомили, що розслідують викрадення і незаконне переправлення Чауса через кордон.