В оточенні Путіна десятки хворих на коронавірус. У Кремлі розповіли, хто вони

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Президент Росії Володимир Путін заявив, що в його оточенні захворіли на коронавірус десятки людей, з якими він спілкувався.

Про це повідомляє ВВС.

«У найближчому оточенні виявлені випадки захворювання на коронавірус. Це не один, не два, а кілька десятків людей», — розповів Путін, додавши, що з одним зі хворих він спілкувався протягом цілого дня.

При цьому, за словами Путіна, людина, яка захворіла, була вакцинована, імовірно, російським препаратом «Супутник V». Сам Путін нібито теж вакцинований «Супутником V».

Спікер президента Дмитро Пєсков у коментарі агентству Інтерфакс уточнив, що в оточенні Путіна захворіли люди, які займаються безпекою.

«Головним чином — це ті, хто бере участь у забезпеченні роботи та життєдіяльності голови держави, його безпеки», — відповів він.