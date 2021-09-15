У Європарламенті закликали ЄС не визнавати вибори до Держдуми Росії

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У Європейському парламенті закликають ЄС бути готовим не визнавати вибори до Держдуми Росії.

Про це йдеться у проєкті майбутньої стратегії відносин ЄС з Росією, пише EU Reporter.

«ЄС повинен бути готовий не визнавати парламент Росії та розглянути питання про виключення Росії з міжнародних організацій із парламентськими асамблеями, зокрема з Парламентської асамблеї Ради Європи, якщо парламентські вибори 2021 року в Росії будуть визнані шахрайськими та такими, які булі проведені з порушенням демократичних принципів та міжнародного права», — йдеться в документі.

У документі наголошується, що люди в Росії повинні мати право вибору, а коли опозиція сидить у в’язниці та не допускається до виборів, тоді права вибору немає.

Також європарламентарі зазначають, що ЄС мусить співпрацювати з Росією лише у тих питаннях, які становлять спільний інтерес, зокрема зміна клімату, глобальна безпека, контроль над озброєннями та інші.