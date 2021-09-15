У Європарламенті закликали ЄС не визнавати вибори до Держдуми Росії
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
-
Christian Thiel / Getty Images
У Європейському парламенті закликають ЄС бути готовим не визнавати вибори до Держдуми Росії.
Про це йдеться у проєкті майбутньої стратегії відносин ЄС з Росією, пише EU Reporter.
«ЄС повинен бути готовий не визнавати парламент Росії та розглянути питання про виключення Росії з міжнародних організацій із парламентськими асамблеями, зокрема з Парламентської асамблеї Ради Європи, якщо парламентські вибори 2021 року в Росії будуть визнані шахрайськими та такими, які булі проведені з порушенням демократичних принципів та міжнародного права», — йдеться в документі.
У документі наголошується, що люди в Росії повинні мати право вибору, а коли опозиція сидить у в’язниці та не допускається до виборів, тоді права вибору немає.
Також європарламентарі зазначають, що ЄС мусить співпрацювати з Росією лише у тих питаннях, які становлять спільний інтерес, зокрема зміна клімату, глобальна безпека, контроль над озброєннями та інші.
- У липні ЦВК Росії ухвалила постанову, згідно з якою жителям окупованого Донбасу з російськими паспортами дозволили голосувати на російських виборах до Держдуми. Міністерство закордонних справ України висловило протест, а Верховна Рада закликала світову спільноту не визнавати вибори до Держдуми РФ.
- У Росії напередодні заявили, що на виборах хочуть проголосувати 90 тисяч жителів окупованого Донбасу.
- Вибори в Державну думу Росії проходитимуть з 17 до 19 вересня 2021 року. Також росіяни обиратимуть керівників девʼяти субʼєктів РФ і депутатів 39 регіональних парламентів.