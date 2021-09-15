Суддя КС Касмінін через суд вимагає скасувати висновок НАЗК про ознаки корупції в його декларації

Новини

Ратинський В'ячеслав / УНІАН

Суддя Конституційного суду Олександр Касмінін подав до суду на Національне агентство з питань запобігання корупції через результати перевірки його декларації.

Про це повідомляє пресслужба Окружного адміністративного суду Києва.

Касмінін просить суд визнати протиправним та скасувати рішення НАЗК, яке затвердило висновок про виявлення ознак корупційного правопорушення у його декларації за 2020 рік.

Також позивач просить ОАСК скасувати довідку про результати повної перевірки його декларації й зобов’язати НАЗК відкликати з Національного антикорупційного бюро висновок НАЗК та матеріали перевірки його декларації. ОАСК вирішує, чи відкривати провадження за даним позовом.