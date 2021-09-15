Офіс генпрокурора порушив кримінальну справу щодо нардепа Лероса. Його підозрюють в імітації нападу на самого себе

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УНІАН

Генеральний прокурор відкрив кримінальне провадження і доручив ДБР слідство щодо «можливого вчинення злочину народним депутатом Гео Леросом».

Про це повідомив начальник відділу ГСУ ДБР Максим Зінорук в інтерв’ю журналістам, яке транслював телеканал «Україна 24».

Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стала публікація у Тelegram-каналах ролика, де, імовірно, присутній Лерос.

«На відео особа, схожа на народного депутата України Гео Лероса, підшукує співучасників для імітації нападу на себе», — додав правоохоронець.

Попередньо справу кваліфікували як підготовку до злочину (ч. 1 ст. 14 ККУ) та введення в оману суду або іншого уповноваженого органу (ч. 2 ст. 384 КК України), але за результатами слідчих дій та в разі наявності інших підстав кваліфікація може бути змінена.

Наразі проводять першочергові слідчі та процесуальні дії. Планується призначити відповідні експертизи, щоб підтвердити або спростувати наявність монтажу на відео, ідентифікувати зображену особу та дослідити зміст розмови.

28 серпня 2020 року Лерос заявив про ймовірний підпал свого автомобіля. Інцидент він пов’язав зі своєю політичною діяльністю. Через місяць Лерос заявив, що нардеп «Слуги народу» Микола Тищенко та Денис Комарницький готують на нього напад. Однак 13 вересня 2021 року Державне бюро розслідувань із посиланням на змонтоване відео заявило, що Лерос начебто обговорював деталі організації нападу на себе і підпалу свого Mercedes Benz — це може бути злочином.