В Україні вперше з травня виявили понад чотири тисячі нових випадків COVID-19 за добу

Новини

sturti / Getty Images

В Україні за добу, 14 вересня, виявили 4 640 нових випадків COVID-19. Таким чином простежується поступове збільшення кількості хворих, оскільки ще на початку вересня медики фіксували 2 075 випадків.

Разом з тим, за добу одужало 1 858 пацієнтів, а 93 — померли від ускладнень. Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя.

Найбільше нових випадків зафіксували у Києві (441), Одеській (361), Харківській (343), Львівській (294) та Дніпропетровській (273) областях.

Загалом від початку пандемії в Україні виявили 2 325 796 випадків COVID-19. З них 54 550 людей померли від ускладнень захворювання, а 2 225 130 — одужали.

Також в Україні за добу вакцинували проти коронавірусу 141 796 людей.

Більшість щеплень зробили вакцинами Pfizer (Comirnaty) — 50 799 та Moderna — 38 574. Також щеплювали препаратами від Sinovac (CoronaVac) — 35 118 та AstraZeneca — 17 305.

Загалом від початку вакцинальної кампанії щеплено 6 028 879 людей, з них отримали одну дозу – 6 028 877 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози — 4 959 086 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).