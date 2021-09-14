Засідання ТСК у справі «вагнерівців» не відбулося через відсутність кворуму
- Автор:
- Софія Телішевська
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Засідання Тимчасової слідчої комісії щодо операції із затримання російських найманців «ПВК Вагнера» не відбулося через відсутність кворуму.
Про це повідомив колишній начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Василь Бурба, пише «Радіо Свобода».
«Засідання не відбувалося, я поспілкувався з народною депутаткою Мар’яною Безуглою, вона повідомила, що кворум відсутній, тому домовилися на понеділок», — сказав він.
Один із журналістів запитав, чи вважає Бурба, що його звільнення було пов’язане з операцією щодо затримання співробітників російської «Приватної військової компанії Вагнера», той відповів — «ні».
Бурба не відповів на низку запитань, але повідомив, що прибув до України за півтори години до запланованого початку засідання, бо «возив на лікування дитину».
- 29 липня 2020 року в Мінську затримали 33 бойовиків російської «ПВК Вагнера», 13 з яких точно воювали проти України на боці «ДНР» і «ЛНР». Україна запросила екстрадицію бойовиків, проте Білорусь передала «вагнерівців» Росії. Згодом «Комсомольська правда» повідомила, що арешт бойовиків в Білорусі був українською спецоперацією.
- Далі про «операцію українських спецслужб» почали писати українські журналісти. Головний редактор видання «Цензор.нет» Юрій Бутусов написав, що СБУ і ГУР Міноборони виманювали бойовиків в Україну, але голова ОП Андрій Єрмак запропонував перенести фінальний етап операції, і вона провалилася — бойовиків заарештували в Білорусі. Схожу інформацію опублікували журналістка Яніна Соколова, видання «Українська правда» і «Дзеркало тижня».
- Президент України, голова ОП Андрій Єрмак, а також СБУ та Служба зовнішньої розвідки стверджували, що ніяку операцію не готували, а медіа поширюють російську дезінформацію. Однак ексглава Офісу президента Андрій Богдан підтвердив існування спецоперації, а пʼятий президент Порошенко заявив, що в 2018 році особисто її санкціонував.
- Вже 24 червня Володимир Зеленський підтвердив, що спецоперація із затримання «вагнерівців» дійсно готувалася, але не в Україні, хоча інші країни максимально намагалися «затягнути» Київ в цю історію.
- Телеканал CNN 7 вересня з посиланням на трьох колишніх представників української розвідки повідомив, що ЦРУ допомагало Україні організувати операцію із затримання 33 росіян, надаючи фінансову, технічну і консультаційну допомогу під час організації операції. Американський високопосадовець назвав твердження неправдивими. Він запевнив, що розвідка США була поінформована про операцію, однак ніякого стосунку до неї не мала. В ОП матеріал назвали російською дезінформацією.