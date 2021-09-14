Засідання ТСК у справі «вагнерівців» не відбулося через відсутність кворуму

Новини

Засідання Тимчасової слідчої комісії щодо операції із затримання російських найманців «ПВК Вагнера» не відбулося через відсутність кворуму.

Про це повідомив колишній начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Василь Бурба, пише «Радіо Свобода».

«Засідання не відбувалося, я поспілкувався з народною депутаткою Мар’яною Безуглою, вона повідомила, що кворум відсутній, тому домовилися на понеділок», — сказав він.

Один із журналістів запитав, чи вважає Бурба, що його звільнення було пов’язане з операцією щодо затримання співробітників російської «Приватної військової компанії Вагнера», той відповів — «ні».

Бурба не відповів на низку запитань, але повідомив, що прибув до України за півтори години до запланованого початку засідання, бо «возив на лікування дитину».