«Не витримує конкуренції». Глава МВС вимагатиме підвищення зарплати для поліцейських

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Кузьмін Олександр / УНІАН

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський вимагатиме підвищення заробітної плати для поліцейських. Він переконаний, що працівники звільняються з правоохоронних органів через низьку зарплату.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

Раніше відомство отримувало кошти з COVID-фонду для доплат поліцейським, а зараз фінансування закінчилося.

На думку міністра, заробітна плата поліцейських пов’язана з питанням безпеки та довіри громадян до правоохоронців, тому винагорода має бути вищою.

«Низька заробітна плата — один із факторів, який змушує офіцерів змінювати роботу. Її необхідно переглядати в контексті бюджетного процесу», — сказав очільник МВС.

Він пояснив, що загалом у Нацполіції зарплати коливаються в межах 12—16 тисяч гривень, з надбавками і виплатами за вислугу років.

«Для районних центрів, сільських громад — це мінімально можливо, але якщо це поліцейський офіцер громади, який відповідає за кілька сіл і населених пунктів, де він працює, це недостатньо. У містах це фактично не витримує конкуренції», — наголосив міністр.

Відтак Монастирський анонсував, що до проєкту держбюджету на 2022 рік подадуть пропозиції для вирівнювання регіонального балансу заробітної плати.

«Це те, що зможе вирівняти та залишати на місцях кадри, які сьогодні працюють у Національній поліції», — пояснив міністр.