Стоунхендж уперше за 60 років починають ремонтувати

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Британський Стоунхендж уперше за 60 років почали капітально ремонтувати — між горизонтальними і вертикальними каменями за допомогою лазерної діагностики виявили ерозію і пошкодження на стиках.

Про це повідомляє Reuters.

Стоунхендж через ремонт закриють на два тижні.

Фахівці замінять бетонний розчин між каменями, доданий під час попереднього ремонту в 1950-ті, на вапняний, оскільки він краще пропускає повітря. Це має позитивно позначитися на збереженні Стоунхенджу, що зазнає постійного впливу сильних вітрів.

Як пише The Independent, під час робіт до Стоунхенджу запросять 71-річного Річарда Вудмана-Бейлі — сина архітектора, який керував ремонтними роботами 63 роки тому. Бейлі повинен буде замінити монету, яку заклав його батько під час минулого ремонту. Королівський монетний двір спеціально для цієї церемонії випустить памʼятну монету.