МОЗ повідомив, що «зелений» внутрішній ковід-сертифікат буде діяти рік

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В Україні внутрішній «зелений» ковід-сертифікат, який можна буде отримати після щеплення другою дозою, буде чинним 365 днів.

Про це йдеться у розʼясненні Міністерства охорони здоровʼя, яке опублікували у вівторок, 14 вересня.

Отримати «жовтий» (після щеплення першою дозою) та «зелений» сертифікати можна буде у додатку «Дія», а також завантажити його з порталу та роздрукувати (для цього ще розробляють інструментарій). Роздруковувати можна на звичайному папері, не тільки на жовтому, головне, аби чітко було видно QR-код.

«Жовтий» сертифікат буде діяти 120 днів з моменту першого щеплення. Згенерувати його можна буде одразу після щеплення.

Зазначимо, що в Україні змінили карантинні обмеження і запровадили ці «жовті» та «зелені» ковід-сертифікати. Так, наприклад, якщо у регіоне буде «жовта» карантинна зона, то навчальні заклади працюватимуть за умови наявності не менше ніж 80% працівників із «жовтими» чи «зеленими» COVID-сертифікатами. Із цими ж документами люди також зможуть вільно відвідувати кінотеатри, спортзали, басейни та ресторани.

Якщо буде «червона» карантинна зона, то заклади освіти будуть працювати у випадку, якщо 100% працівників мають або «жовтий», або «зелений» сертифікат.