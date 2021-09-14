МОЗ повідомив, що «зелений» внутрішній ковід-сертифікат буде діяти рік
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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В Україні внутрішній «зелений» ковід-сертифікат, який можна буде отримати після щеплення другою дозою, буде чинним 365 днів.
Про це йдеться у розʼясненні Міністерства охорони здоровʼя, яке опублікували у вівторок, 14 вересня.
Отримати «жовтий» (після щеплення першою дозою) та «зелений» сертифікати можна буде у додатку «Дія», а також завантажити його з порталу та роздрукувати (для цього ще розробляють інструментарій). Роздруковувати можна на звичайному папері, не тільки на жовтому, головне, аби чітко було видно QR-код.
«Жовтий» сертифікат буде діяти 120 днів з моменту першого щеплення. Згенерувати його можна буде одразу після щеплення.
Зазначимо, що в Україні змінили карантинні обмеження і запровадили ці «жовті» та «зелені» ковід-сертифікати. Так, наприклад, якщо у регіоне буде «жовта» карантинна зона, то навчальні заклади працюватимуть за умови наявності не менше ніж 80% працівників із «жовтими» чи «зеленими» COVID-сертифікатами. Із цими ж документами люди також зможуть вільно відвідувати кінотеатри, спортзали, басейни та ресторани.
Якщо буде «червона» карантинна зона, то заклади освіти будуть працювати у випадку, якщо 100% працівників мають або «жовтий», або «зелений» сертифікат.
- Закарпаття з 20 вересня переходить до «жовтої» карантинної зони. Це означає закриття шкіл, де вакциновані менше 80% учителів (наразі лише в п’яти громадах виконується цей показник).
- Раніше головний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що пандемія коронавірусу може тривати від 2 до 5 років. Україна, за його словами, готова до нової хвилі. Якщо буде потрібно, у листопаді країну чекає локдаун, однак для вакцинованих будуть привілеї.