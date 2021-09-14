Бойовики поранили українського військового біля Пісків

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Sasha Maksymenko / Flickr

Бойовики 14 вересня обстріляли позиції Об’єднаних сил поблизу селища Піски, внаслідок обстрілу один український військовий отримав поранення.

Про це під час брифінгу повідомила речниця Міністерства оборони Юлія Шевченко.

«Станом на 12-ту годину поточної доби зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. В районі населеного пункту Піски російські окупаційні війська застосували автоматичний станковий гранатомет. Внаслідок ворожого вогню одного українського захисника було поранено. Його транспортували до лікувального закладу. Стан здоров’я воїна задовільний», — повідомила речниця.

Вона додала, що на обстріли противника українські захисники надали адекватну відповідь.