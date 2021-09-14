Бойовики поранили українського військового біля Пісків
- Автор:
- Олег Панфілович
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Sasha Maksymenko / Flickr
Бойовики 14 вересня обстріляли позиції Об’єднаних сил поблизу селища Піски, внаслідок обстрілу один український військовий отримав поранення.
Про це під час брифінгу повідомила речниця Міністерства оборони Юлія Шевченко.
«Станом на 12-ту годину поточної доби зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. В районі населеного пункту Піски російські окупаційні війська застосували автоматичний станковий гранатомет. Внаслідок ворожого вогню одного українського захисника було поранено. Його транспортували до лікувального закладу. Стан здоров’я воїна задовільний», — повідомила речниця.
Вона додала, що на обстріли противника українські захисники надали адекватну відповідь.
- Керівник української сторони Спільного центру з контролю і координації припинення вогню (СЦКК) Олександр Апполонов заявив, що російські бойовики на Донбасі значно посилили інтенсивність обстрілу позицій української армії.
- Бойовики «ДНР» і «ЛНР» і російські снайпери активно порушують режим припинення вогню і обстрілюють військових з різного озброєння. Пік обстрілів спостерігається у вересні — крім військових під вогонь потрапляли цивільна інфраструктура, мирні люди і співробітники СБУ.