Боевики ранили украинского военного возле Песков

Боевики 14 сентября обстреляли позиции Объединенных сил вблизи поселка Пески, в результате чего один украинский военный получил ранения.

Об этом во время брифинга сообщила пресс-секретарь Министерства обороны Юлия Шевченко.

«По состоянию на 12 часов текущих суток зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. В районе населенного пункта Пески российские оккупационные войска применили автоматический станковый гранатомет. Вследствие вражеского огня один украинский защитник был ранен. Его транспортировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья воина — удовлетворительное», — сообщила пресс-секретарь.

Она добавила, что на обстрелы противника украинские защитники дали адекватный ответ.