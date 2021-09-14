СЦКК: Кількість обстрілів на Донбасі зростає у геометричній прогресії

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Керівник української сторони Спільного центру з контролю і координації припинення вогню (СЦКК) Олександр Апполонов заявив, що російські бойовики на Донбасі значно посилили інтенсивність обстрілів позицій української армії.

Телеканалу «Дом» він розповів, що за 11 і 12 вересня українська сторона направила голові місії ОБСЄ 109 нот за фактом порушення режиму припинення вогню і загибелі військовослужбовців.

«За ці дві доби четверо військовослужбовців загинули, 15 були поранені. Усього за дві доби збройні формування Російської Федерації здійснили 47 обстрілів із застосуванням мінометів калібру 82 і 120 мм, артилерії калібру 122 мм, протитанкових ракетних комплексів, стрілецької зброї та інших засобів ближнього бою», — сказав Апполонов.

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За його словами, такого зухвалого вогню не було протягом останніх пʼяти років. При цьому українські війська режиму припинення вогню дотримуються, на це вказують звіти ОБСЄ.

На думку Апполонова, така активність бойовиків обумовлена початком активної фази військових навчань «Захід-2021», які проходять у Білорусі, і початком виборів до Держдуми Росії із залученням жителів окупованих територій Донбасу.

«Ще одним фактором, на мою думку, також є спроби показати людству міць своїх незаконних збройних формувань шляхом проведення деяких акцій гібридної війни. Це все супроводжується і застосуванням ЗМІ як Російської Федерації, так і інтернет-видань, які діють на окупованих територіях Донецької та Луганської областей», — додав Апполонов.

Як повідомляє Головне управління розвідки Міноборони, російське командування нарощує угруповання бойовиків «ЛНР» і «ДНР», а також запланувало збори зі снайперами, коректувальниками артилерійського вогню, інженерно-саперними підрозділами і навчання з бойової стрільби танкових, мінометних і артилерійських підрозділів, зокрема реактивно-артилерійських батарей.