У «ДНР» залізниця безкоштовно возитиме людей у Ростовську область — аби ті проголосували на виборах до Держдуми

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У «ДНР» для власників російських паспортів залізниця організовує безкоштовні рейси, аби вони поїхали проголосували на виборах до Держдуми на дільницях в Ростовській області РФ.

Про це у понеділок, 13 вересня, повідомило «міністерство транспорту «ДНР».

Рейси будуть з 17 до 19 вересня до станції Успенська з наступних окупованих міст: Ясинувата, Макіївка, Харцизьк, Зугрес, Іловайськ та Амвросіївка. Аби отримати безкоштовні квитки, охочі мають звернутись до «Інфоцентру» за місцем проживання.

Також охочих проголосувати будуть безкоштовно відвозити ще й автобусами на дільниці у Ростовську область.

Зазначимо, що бойовики також закриють пункти пропуску на кордоні з Росією 17—19 вересня через те, що через неконтрольовану ділянку українського кордону місцевих жителів возитимуть у Ростовську область голосувати. У цей період пускатимуть лише тих, хто їде голосувати з російським паспортом. Тих, хто не матиме паспорта РФ або їде в Росію з іншою метою, не пускатимуть.