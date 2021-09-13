МОЗ пропонує не закривати на карантин заклади, де персонал і відвідувачі матимуть COVID-сертифікати
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Masaaki Komori / Unsplash
Міністерство охорони здоров’я пропонує, щоб карантинні обмеження не поширювалися на заклади, в яких персонал та відвідувачі мають COVID-сертифікат.
Про це під час наради в Кабміні заявив очільник МОЗ Віктор Ляшко, пише пресслужба уряду.
Він запропонував, щоб обмеження у «жовтій» та «червоній» зонах карантину не поширювалися на заклади, де колектив та відвідувачі мають сертифікати. У цих сертифікатах підтверджується або вакцинація від коронавірусу, або негативний ПЛР-тест протягом 72 годин, або довідка про одужання від коронавірусу протягом останніх кількох місяців. Відповідні зміни вже готуються внести до постанови Кабміну.
«Це дозволить ефективно стримувати епідемічну ситуацію та зберегти економічну активність», — зазначив Ляшко.
Водночас прем’єр Денис Шмигаль закликав активніше вакцинувати учителів та персонал навчальних закладів, щоб уберегти дітей від хвороби.
- Найближчим часом в Україні засідатиме комісія із надзвичайних ситуацій, де розглянуть питання встановлення по країні «жовтої» карантинної зони через збільшення кількості шпиталізацій.
- Раніше головний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що пандемія коронавірусу може тривати від 2 до 5 років. Україна, за його словами, готова до нової хвилі. Якщо буде потрібно, у листопаді країну чекає локдаун, однак для вакцинованих будуть привілеї.