В Україні за добу виявили понад тисячу нових випадків зараження коронавірусом
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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В Україні за минулу добу, 12 вересня, виявили 1 205 нових випадків зараження коронавірусом. З них 149 дітей та 23 медики.
Про це пише Міністерство охорони здоров’я у своєму Facebook.
Через хворобу до лікарень потрапили 833 людини, а 18 хворих померли від ускладнень. Водночас 758 людей одужали від коронавірусу.
Найбільше нових випадків зафіксували в м. Київ (166), Тернопільській (148), Чернівецькій (120), Житомирській (88) та Львівській (86) областях.
Також за минулу добу зробили 45 тисяч щеплень проти коронавірусу — 16 тисяч людей отримали першу дозу вакцини, а 28 тисяч — другу дозу.
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