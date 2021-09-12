Бойовики на Донбасі вбили ще одного українського військового
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Степанов Анатолій / УНІАН
Бойовики на Донбасі протягом доби 12 вересня тричі обстріляли українські позиції. Унаслідок обстрілів один боєць Збройних сил України загинув.
Про це повідомляє пресцентр ООС.
Зазначається, що обстріли велися навколо населених пунктів Нью-Йорк, Невельське та Верхньоторецьке. Бойовики застосовували станкові гранатомети, стрілецьку зброю та протитанковий ракетний комплекс.
«В результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення несумісне з життям», — розповіли у пресцентрі ООС.
- Бойовики «ДНР» і «ЛНР», а також російські снайпери активно порушують режим припинення вогню і обстрілюють військових з різного озброєння. У серпні та вересні обстріли значно посилилися. За цей рік загальні втрати ЗСУ на Донбасі становлять більше 60 людей.
- 9 вересня під обстріл потрапили співробітники СБУ. У цей момент вони збирали докази, які підтверджують вину бойовиків в обстрілі мирних населених пунктів.