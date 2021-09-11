На Донбасі загинув український військовий, ще десять — поранені

Новини

Sasha Maksymenko / Flickr

У штабі операції Об’єднаних сил повідомили, що з початку доби на Донбасі через обстріли бойовиків загинув один український військовий, восьмеро зазнали вогнепальних осколкових поранень і ще двоє — бойового травмування.

Після надання першої медичної допомоги воїнів транспортували до лікарні. Стан здоров’я трьох захисників – середньої тяжкості, інших — задовільний.

За даними штабу, загалом бойовики 10 разів порушили режим припинення вогню. Крім того, на Донеччині зафіксовано два прольоти ворожих безпілотників з перетином лінії розмежування.

На обстріли ворога наші захисники відкривали вогонь у відповідь.