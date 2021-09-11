США припиняють евакуацію афганців через кір. Ще 44 людини перевіряють на звʼязок із терористами
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- Костя Андрейковець
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Wakil Kohsar / AFP / Getty Images
США на певний час зупинили евакуацію громадян Афганістану, оскільки після прибуття в Штати у чотирьох афганців виявили кір.
Про це повідомляють NBC News і CBC.
Евакуаційні рейси в США тимчасово припинені на вимогу Центру з контролю і профілактики захворювань. Хворих афганців помістили на карантин, а на авіабазах у Катарі та Німеччини (Рамштайн) перевіряють всіх біженців.
США будуть вимагати від всіх афганців, які вʼїжджають на територію країни, робити щеплення від хвороби.
Крім цього, 44 афганців, евакуйованих в США, перевіряє Департамент внутрішньої безпеки, передає «Радіо Свобода». За даними відомства, вони можуть становити потенційну загрозу нацбезпеці і проходять перевірку на звʼязок із терористами.
- 9 вересня аеропорт Кабулу знову почав приймати рейси після того, як 30 серпня його залишили сили США. Таліби дозволили продовжити евакуацію афганців та іноземців. Першим рейсом в Катар вивезли 113 осіб, серед яких було двоє громадян України.
- Напередодні міністр закордонних справ України повідомляв, що в Афганістані чекають евакуації 159 українців.