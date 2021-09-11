В Україні за добу майже 4 тисячі нових COVID-хворих, вакцинували — 183 тисячі людей

Новини

Plastifikator x «Бабель»

В Україні за минулу добу, 10 вересня, виявили 3 869 нових хворих на коронавірус.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя.

Найбільше нових хворих у Львівській області (379) і Києві (370). У лікарні потрапили 1 102 людини, а померли від ускладнень 69 українців.

Вакцинували за добу 183 527 осіб. Першу дозу отримали 71 388 осіб, а другу — 112 139 людей. Всього в Україні повністю вакцинували 4 730 712 людини. Загалом зроблено 10 591 352 щеплення.