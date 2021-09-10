ФСБ перекваліфікувала справу заступника глави Меджлісу Джеляла. Тепер йому загрожує жорсткіше покарання
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Федеральна служба безпеки Росії перекваліфікувала справу заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла на більш тяжке обвинувачення.
Про це повідомив у Facebook його адвокат Микола Полозов.
«Сьогодні під час слідчих дій в УФСБ по РК і м. Севастополю Наріману Джелялу було предʼявлено звинувачення в скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 281 КК РФ, тобто в скоєнні диверсії. Таким чином, слідство ФСБ перекваліфіковувало інкриміноване Наріману діяння з пособництва у скоєнні диверсії на повноцінну участь в скоєнні диверсії, чим посилило звинувачення», — зазначив він.
Також після висунутого звинувачення російські слідчі допитали Джеляла. Він скористався правом не давати жодних свідчень.
- 3—4 вересня співробітники ФСБ затримали у Криму заступника голови Меджлісу Джеляла, а також Ельдара Одаманова, братів Азіза й Асана Ахтемових та Шевкета Усеїнова.
- Після цього родичі та небайдужі кримчани вийшли до будівлі ФСБ в Сімферополі з протестом. Силовики затримали майже 50 людей, відпустивши приблизно 40 наступного дня. Незабаром правозахисна «Кримська солідарність» повідомила, що поліція відпустила всіх затриманих, крім батька та ще одного брата Ахтемових.
- Джелялу, Ахтемовим, Одаманову й Усеїнову висунули звинувачення в диверсії. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі. Заарештували їх 6 вересня. У ФСБ заявили, що вони брали участь у диверсії на газопроводі.