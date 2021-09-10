ЄСПЛ відреагував на прохання адвоката захистити увʼязнених кримських татар Джеляла і Ахтемова від тортур
- Автор:
- Софія Телішевська
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Facebook / Рефат Чубаров
Європейський суд із прав людини відреагував на заяву адвокатки Євгенії Закревської «про вжиття термінових заходів» для захисту Нарімана Джеляла й Асана Ахтемова від тортур. Також суд вимагає надати кримським татарам доступ до незалежних адвокатів.
Про це правниця повідомила на своїй сторінці у соціальних медіа .
Суд зробив запит у РФ на інформацію про медичне обстеження Джеляла і Ахтемова та запит на отримання офіційної реакції РФ на заяви про катування. Окремо ЄСПЛ попросив надати інформацію в уряду РФ про те, чи має Асан Ахтемов доступ до адвоката, якого він сам вибрав, можливість конфіденційних зустрічей із ним та як часто і за яких умов він з адвокатом може бачитися.
При цьому Закревська уточнила, що термін для подачі запитуваної судом інформації обмежений до 23 вересня 2021 року.
Нагадаємо, 3 та 4 вересня в Криму російські силовики провели обшуки та затримали пʼятьох осіб, у тому числі кримськотатарського політика й активіста Нарімана Джеляла.
6 вересня в Криму заарештували чотирьох затриманих — 60 діб отримали брати Азіз й Асан Ахтемові, а 10 діб — батько затриманого Азіза Ахтемова Ескендер. Ще один син Ескендера, Арсен Ахтемов, отримав 15 діб арешту.
- 6 вересня Київський районний «суд» Сімферополя в окупованому Криму заарештував Нарімана Джеляла на два місяці — до 4 листопада. Джелял заперечує всі звинувачення на свою адресу.
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- Уповноважена з прав людини Людмила Денісова звернулась до Верховного комісара ООН з прав людини Мішель Бачелет з проханням зупинити свавілля з боку Російської Федерації та звільнити кримських татар.