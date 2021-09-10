Німеччина покарає оператора «Північного потоку — 2» за подачу газу без сертифікації трубопроводу

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Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Федеральне мережеве агентство Німеччини (Bundesnetzagentur) заявило, що покарає компанію оператора «Північного потоку — 2» Nord Stream 2 AG за прокачування газу без сертифікації трубопроводу.

Про це повідомляє Reuters.

Заявка Nord Stream 2 AG на сертифікацію «Північного потоку — 2» ще розглядається і скільки часу це займе невідомо.

Видання зазначає, що перш ніж німецький регулятор схвалить «Північний потік — 2» компанія повинна виконати вимоги третього енергетичного пакета Євросоюзу. Його мета — гарантувати конкуренцію і рівні умови для всіх учасників ринку.

Сьогодні, 10 вересня, російський газовий монополіст «Газпром» оголосив про завершення будівництва газопроводу «Північний потік — 2».

Проєкт «Північний потік — 2» (оператором є створена російським монополістом «Газпромом» компанія Nord Stream 2 AG) передбачає прокладення по дну Балтійського моря двох ниток газопроводу протяжністю понад 1,2 тисячі кілометрів, кожна загальною потужністю 55 мільярдів кубометрів на рік. Ними Росія постачатиме газ до Німеччини через морські території РФ, ФРН, Фінляндії, Швеції та Данії.