Суд виніс остаточне рішення у справі Epic Games проти Apple. Що вирішили

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Суддя Окружного суду США Івонна Гонсалес Роджерс винесла остаточне рішення у справі Epic Games проти Apple.

Згідно з судовою постановою, Apple не має права забороняти розробникам залишати в своїх додатках посилання на альтернативні платіжні системи та повідомляти про них користувачів, пише The Verde.

За словами судді, цим правилом App Store порушує антимонопольне законодавство Каліфорнії, і його необхідно змінити.

Йдеться не тільки про дозвіл на згадки платіжних систем, але і про прямі посилання на сторонні сервіси за межами магазину Apple, де можна зробити транзакцію.

Альтернативні платежі — єдиний пункт, по якому суд зайняв сторону Epic Games — 9 з 10 пунктів виграла Apple, і монополістом компанію не визнали.

Суд не може остаточно ухвалити, що Apple — монополіст, ні за федеральним антимонопольним законодавством, ні за законодавством штату. Проте під час розгляду зʼясувалося, що Apple дійсно вдавалася до дій, що вважаються антиконкурентними в Каліфорнії.

«Суд погодився із заявами Apple про те, що Epic Games порушила умови угоди. Доводи представників Epic назвали «занадто загальними», і тепер розробники повинні виплатити відповідну компенсацію», — сказала суддя Північного округу штату Каліфорнія.

При цьому вона зазначила, що все більше компаній вважають комісію App Store занадто великою. Однак це не означає, що розробники можуть порушувати умови вже укладеного договору.

Рішення суду набуде чинності 9 грудня — у Apple є право оскаржити його.