Разумков відправив законопроєкт про олігархів до Венеціанської комісії

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УНІАН / Кузьмін Олександр

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков відправив законопроєкт про олігархів на аналіз Венеціанській комісії. Її висновку потрібно чекати кілька місяців, але у «Слузі народу» обіцяють ухвалити документ якнайшвидше.

Про це пише Інтерфакс.

«З огляду на пропозиції уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, як субʼєкта, який відповідно до статті 101 Конституції України здійснює парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини та громадянина, і звернення чотирьох опозиційних депутатських фракцій у Верховній Раді України, хотів би звернутися до вас з проханням сприяти отриманню від комісії експертного висновку стосовно зазначеного законопроекту», — йдеться у листі від Разумкова.

Голова парламенту повідомив, що у партії «Слуга народу» його закликали не відправляти цей законопроєкт до Венеціанської комісії, тому що це затягне його ухвалення. Але Разумков підкреслив, що Рада може розглядати документ і без висновку Комісії.

«Нам не треба чекати висновків Венеціанської комісії [щоб розглянути законопроєкт в парламенті]. На сьогоднішній день звернулися чотири опозиційні фракції — практично всі опозиційні фракції, які були, — звернулися з такою вимогою до голови Верховної Ради. Також було звернення Людмили Денисової. Тому так», — пояснив він.

Очільник фракції «Слуга народу» Давид Арахамія зазначив, що нардепи планують ухвалити законопроєкт про олігархів у другому читанні якомога швидше.

«Бачимо спроби зацікавлених сторін навмисно затягти прийняття цього проєкту закону, направивши його для отримання висновку «венеціанки» перед розглядом у другому читанні. Таким чином олігархи і повʼязані з ними депутати сподіваються «загальмувати» прийняття антиолігархічного закону мінімум на 2—3 місяці», — підкреслив Арахамія.

За його словами, до документу подали 1 200 поправок, а тому поки невідомо, якою буде фінальна версія законопроєкту.