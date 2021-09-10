Київський метрополітен у години пік працюватиме з обмеженнями

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Київський метрополітен

У Києві через карантинні обмеження та зростання кількості хворих метрополітен повертає практику обмеження входу на станції у час пік. Повноцінно закривати метро не будуть — лише обмежать кількість відкритих дверей, аби сповільнити потік.

Про це повідомляє «Київський метрополітен».

«Шановні пасажири, карантинні заходи тривають. У пікові години метрополітен працює з обмеженнями на вхід. Це дозволяє зменшити скупчення всередині станцій», — йдеться в повідомленні.

Метрополітен нагадує про дотримання маскового режиму та просить оплачувати поїздки безконтактно, щоб не створювати зайві черги.