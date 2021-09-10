Будівництво газопроводу «Північний потік — 2» повністю завершено

Новини

Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Будівництво трубопроводу «Північний потік — 2» повністю завершили о 08:45 за Києвом у пʼятницю, 10 вересня.

Про це повідомила російська газовидобувна компанія «Газпром».

Перед цим глава «Газпрому» Міллер заявив, що поставки газопроводом почнуться вже в опалювальному сезоні 2021 року.

Проєкт «Північний потік — 2» (оператором є створена російським монополістом «Газпромом» компанія Nord Stream 2 AG) передбачає прокладення по дну Балтійського моря двох ниток газопроводу протяжністю понад 1,2 тисячі кілометрів, кожна загальною потужністю 55 мільярдів кубометрів на рік. Ними Росія постачатиме газ до Німеччини через морські території РФ, ФРН, Фінляндії, Швеції та Данії.