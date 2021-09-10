З Кабулу першим рейсом евакуювали понад 100 людей, серед яких українці

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WAKIL KOHSAR / Contributor / Getty Images

З міжнародного аеропорту Кабулу (Афганістан) вилетів перший чартерний рейс з людьми, після того як рух «Талібан» дозволив евакуацію людей.

Як повідомляють Reuters і Al Jazeera, літак авіакомпанії Qatar Airways доставив до столиці Катару 113 осіб, серед яких є громадяни України, США, Канади, Німеччини, Великої Британії та інші. Усіх їх доставлять до тимчасового комплексу для прийому біженців.

Напередодні міністр закордонних справ України повідомляв, що в Афганістані чекають евакуації 159 українців. Скільки українців залишили країну цим рейсом — поки не уточнюється.

Держсекретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Великої Британії Домінік Рааб подякували Катару за сприяння в розблокуванні роботи аеропорту й евакуації людей, а міністр закордонних справ Катару подякував «Талібану».

Зараз очікується прибуття інших рейсів.