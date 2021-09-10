З Кабулу першим рейсом евакуювали понад 100 людей, серед яких українці
- Автор:
- Костя Андрейковець
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WAKIL KOHSAR / Contributor / Getty Images
З міжнародного аеропорту Кабулу (Афганістан) вилетів перший чартерний рейс з людьми, після того як рух «Талібан» дозволив евакуацію людей.
Як повідомляють Reuters і Al Jazeera, літак авіакомпанії Qatar Airways доставив до столиці Катару 113 осіб, серед яких є громадяни України, США, Канади, Німеччини, Великої Британії та інші. Усіх їх доставлять до тимчасового комплексу для прийому біженців.
Напередодні міністр закордонних справ України повідомляв, що в Афганістані чекають евакуації 159 українців. Скільки українців залишили країну цим рейсом — поки не уточнюється.
Держсекретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Великої Британії Домінік Рааб подякували Катару за сприяння в розблокуванні роботи аеропорту й евакуації людей, а міністр закордонних справ Катару подякував «Талібану».
Зараз очікується прибуття інших рейсів.
- Уночі 30 серпня аеропорт Кабулу залишили сили США, закінчивши своє 20-річне перебування у країні. Після цього аеропорт зайняли таліби, а рейси припинилися.
- 9 вересня стало відомо, що після тривалих переговорів таліби дозволили продовжити евакуацію, а аеропорт почне приймати рейси.