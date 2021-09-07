Зеленський змінив склад Координаційної ради з протидії COVID-19
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
-
Президент України Володимир Зеленський своїм указом увів до складу Координаційної ради з протидії поширенню COVID-19 міністра інфраструктури Олександра Кубракова, головного державного санітарного лікаря Ігоря Кузіна і главу Міністерства внутрішніх справ Дениса Монастирського.
Відповідний указ №456/2021 від 7 вересня опублікований на сайті глави держави.
Також, згідно з документом, затверджені в персональному складі Координаційної ради головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний та міністр охорони здоровʼя України Віктор Ляшко.
Крім того, указом виведені з персонального складу ради колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, ексміністр охорони здоровʼя Ілля Ємець, ексміністр інфраструктури Владислав Криклій та колишній головнокомандувач ЗС України Руслан Хомчак.
Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Щеплення проти COVID-19 вже зробили 50% киян від офіційного населення міста. При цьому, завершили цикл імунізації (щепилися двома дозами) 46% від загальної кількості вакцинованих.
- Восени Україна очікує на значне поширення штаму «Дельта», оскільки він зараз домінує у понад 20 країнах Європи. Уранці 28 липня стало відомо, що в Києві помер перший пацієнт, у якого діагностували саме цей штам вірусу.
- Цей варіант коронавірусу має агресивніший та швидший перебіг, ніж попередні: на другий-третій день після госпіталізації у пацієнтів різко знижується сатурація, тому вони не можуть самостійно дихати та потребують перебування в реанімації. Вік важких хворих — від 30 до 40 років.