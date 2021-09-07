Зеленський змінив склад Координаційної ради з протидії COVID-19

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Президент України Володимир Зеленський своїм указом увів до складу Координаційної ради з протидії поширенню COVID-19 міністра інфраструктури Олександра Кубракова, головного державного санітарного лікаря Ігоря Кузіна і главу Міністерства внутрішніх справ Дениса Монастирського.

Відповідний указ №456/2021 від 7 вересня опублікований на сайті глави держави.

Також, згідно з документом, затверджені в персональному складі Координаційної ради головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний та міністр охорони здоровʼя України Віктор Ляшко.

Крім того, указом виведені з персонального складу ради колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, ексміністр охорони здоровʼя Ілля Ємець, ексміністр інфраструктури Владислав Криклій та колишній головнокомандувач ЗС України Руслан Хомчак.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Щеплення проти COVID-19 вже зробили 50% киян від офіційного населення міста. При цьому, завершили цикл імунізації (щепилися двома дозами) 46% від загальної кількості вакцинованих.